Demtimet ne lulishten e shatervanit

Ndonese eshte nder te paktat ambjente te hapura ne te cilin qytetaret e Shkodres, kryesisht femijet dhe mosha e trete, e frekuentojne, lulishtja e shatervanit perpalle bashkise se Shkodres si per ironi te fatiti, mbetet nder vendet qe ka njohur me pak investime ne te gjithe keto kohe. Pas kronikave te njepasnjeshme te bera ne media, per rrezikshmerine qe paraqisnin shtyllat e hapura elektrike, duket qe bashkia e ka kuptuar edhe vete kete shqetesim dhe i ka mbyllur ato me disa copeza metalike. Por problem per institucionin ne fjale duket te mos kene qene demtimi i pllakave te shatervanit, stolave si dhe mungesa e koshave te cilat vazhdojne te degradohen dita dites.

Vete qytetaret shprehin keqardhjen se si ky ambjent, qe me ardhjen e sezonit veror mbushet plot, pushteti vendor nuk ben as detyrat me minimale per te permiresuar demtimet.

Perveç faktit qe bashkise duhet t’ia kujtosh permes medias, disa here per problematikat e shumta me te cilat perballet qyteti, punimet qe ajo ben nuk duhen te jene te pjesshme dhe sa per sy e faqe. Pasi ne kete menyre dallohet nje mungese serioziteti karshi qytetit dhe qytetareve te cilet i besuan voten duke shpresuar per nje vend me te mire.