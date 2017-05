Rama: LSI force e pare politike

Fjalën e tij me të rinjtë dhe të rejat e lëvizjes rinore për integrim të Shkodres, e nisi me një falenderim.

Numri dy i lëvizjes socialiste për Integrim Luan Rama, i shoqeruar nga deputeti Agron Çela, kandidatët Dritan Ylli dhe Edmond Ndou, gjatë një takimi me strukturat e këtij forumi në mjediset e Grand Hotel Europa, theksoi se LRI i ka dhënë një dimension tjetër edhe LSI-së, prandaj dalja forcë e parë është një objektiv i realizueshëm, për ta nxjerrë rininë në krye të vendit.

Një koment ja rezervoi edhe parlamentit që sapo mbylli legjislaturën, duke e quajtur si shemtinë e shoqërisë shqiptare, ku kryetarët e partive futën brenda tij kriminelë. Për këtë u desh që këta ligjvënes të miratojnë një ligj për dekriminalizimin e vehtes.

Edhe kandidati për deputet Dritan Ylli, theksoi se LRI do të jetë energjia e fushatës dhe uragani i fitores në 25 qershor.

Takimi ka vijuar me bashkëbisedimin me të rinjtë dhe të rejat, ku deputeti Çela bashkë me falenderimin për pjesmarrjen e tyre, tha se do të vazhdojë të jetë mbështetes i pakursyer ndaj tyre.