Konference për punimet e studenteve

10 punimet me te mira te studenteve te fakultetit te shkencave te edukimit dhe shkencave shoqerore ne universitetin “Luigj Gurakuqi”, janë botuar si dhe u eshte kushtuar konferenca shkencore “Ne kerkim te Dijes”. Janë punime me temat te ndjeshme sociale te dites. Kordinatori i kesaj Konference, Arjet Pervizi. Veçon njeren prej tyre, ate qe ka te beje me familjen.

Për kujdesin qe kane treguar studentet ne keto punime dhe cilesine e rendësine e tyre, folen Dekanja e Fakultetit te Shkencave te Shoqerore, Mimoza Priku, Dekani i Fakultetit te Shkencave te Edukimit, Fatmir Vadahi dhe Pedagogia Ermira Alia. Temat e zgjedhura nga studentet dhe trajtimi qe u kane bere, te ndihmojne te fitosh nje qartësi me te madhe për shkaqet e shume dukurive sociale qe perbejne shqetësim për shoqerine tone ne ketë stad zhvillimi.