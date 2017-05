“LSI ka frenuar arrogancen e PD-se dhe PS-se”

Qeverisja 4 vite me Partine Demokratike dhe me pas 4 vite me Partine Socialiste, e ka ndihmuar Levizjen Socialiste për Integrim qe te dallohet me mire nga shqiptaret se ku ndryshon ajo nga te dy keto forca politike. Nekryetari i LSI-se, Luan Rama, duke komentuar ne “Forum” te tv1- channel për ketë pike, theksoi se ne kemi frenuar arrogancen e dy qeverive.

I pyetur për objektivin e LSI-se ne votimet e 25 qershorit, Luan Rama u shpreh.

Nenkryetari i Levizjes Socialiste Për Integrim, Luam Rama, tha se fitorja e kesaj force politike fillon nga Shkodra, pasi deputeti Agron Çela dhe strukturat e kesaj partie kane arritur qe te forcojne besimin e palekundur tek elektorati për seriozitetin e LSI-se ne krahasim me forcat e tjera politike.