Miremenaxhimi i sektorit te ujit

Sekretariati Teknik i Keshillit Kombetar te ujit, ne nje takim me perfaqesues te pushtetit vendor ka bere prezantimin e nje programi kombetar sektorial te ujit per vitin 2017-2030. Ky program synon te zbatoje nje qasje te re dhe te integruar per mireqeverisjen e ketij sektori, si nje prej 6 prioriteteve kombetare.

Duke qene se Shkodra ka hasur problematika persa i perket menaxhimit te ujrave dhe eshte bere shpesh viktime e permbytjeve, nje nder objektivat e ketij programi eshte edhe ulja e rriskut per shmangien e tyre.

Gjate diskutimit mes te pranishemve u fol per identifikimin e nevojave per nderhyrje direkte me qellim permiresimin e situates aktuale dhe performancen e sektorit te ujit ne qarkun e Shkodres.