Ne Rranxa digjen mbeturinat

Edhe pse janë vendosur 6 kontinere për hedhjen e mbeturinave pranë rrugës kryesore ne Rranxa te Bushatit, duket se është gjetur rruga me e lehte:djegia e tyre ! Banoret e këtij fshati thonë se djegia behet qe ne mëngjes, dhe për pasoje tymi mbulon shtëpitë e tyre. Kole Gjini, banor i këtij fshati, tregon.

Gjini thotë se edhe taksen e pastrimit e paguajnë rregullisht, ndërkohë qe mbeturinat ne vend qe te transportohen, digjen :

Banoret e fshatit Rranxa i kërkojnë administratës se njësisë administrative Bushat qe te ndërhyjë sa me pare, për ti dhënë fund kësaj situate, qe përsëritet here pas here.