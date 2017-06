Pas 50 vitesh serish ne bankat e shkolles

Pas 50 vitesh takohen serish, duke dhene shembullin se si miqesia e vertete i reziston kohes. Maturantet e vitit 1967 i jane rikthyer bankave te shkolles “Jordan Misja” por tashme per te kujtuar vitet e bukura qe kaluan sebashku. Disa prej tyre nuk jane me, te tjere emigracioni i ka çuar larg, por ata qe kane mbetur i kane ende te fresketa kujtimet qe kane kaluar me shoket dhe shoqet e tyre. Ritakimi yne edhe njehere si perpara shume vitesh, eshte emocion i veçante shprehen ata.

Per vete profesoret Terezina Ronkali, Besnik Bekteshi, Tasim Mlloja, dhe Fejzi Perdia, ky ritakim me nxenesit e pare qe ata kane dhene mesim do te mbetet i paharrueshem.

Per ta bere akoma me te bukur kete bashkim pas 50 vitesh, ato hodhen edhe njehere kapelet e diplomimit per te kujtuar nje nder momentet me te bukura te jetes se tyre. Pastaj te gjithe sebashku kishin organizuar nje dreke duke kaluar keshtu nje dite te bukur nen shoqerine e njeri – tjetrit.