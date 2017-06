Arkiva e Marubit për Artin e Rrugës

Arkiva e Muzeut Kombëtar te Fotografisë “Marubi” tashme do te jete edhe prone e një publiku me te gjere. Nëpërmjet projektit “Arti i Rrugës” foto te këtij muzeu do te ekspozohen ne pjese te ndryshme te qytetit. Arti i rrugës nuk mësohet ne shkolla, por ne terren , ndaj është zgjedhur arkiva e këtij muzeu si hapi i pare ne ketë drejtim, mbështetur ne idenë e artistit Ergin Zoloshnja. Për ketë qellim nxënës te liceut artistik “Jordan Misja” Tirane dhe ata te shkollës se mesme artistike “Prenke Jakova” Shkodër po përgatisin edhe fotografitë e para:

Për drejtorin e këtij muzeut, Liçian Bedeni, ky projekt vetëm sa ka filluar dhe ne vazhdim do te zgjerohet ne hapësira te ndryshme te qytetit:

Pasi dolën nga muzeu, liceistët me fotot e para te përpunuara sipas kritereve te artit te rrugës, u ndalen ne njërën nga rrugicat karakteristike dhe realizuan vendosjen e tyre. Te tjera rrugica ne qytetin e Shkodrës se shpejti do te jene ne një fare mënyre ekspozita te arkives se Marubit.