Deputeti A.Çela falenderon qytetaret per mbeshtetjen

Deputeti Agron Çela ka falenderuar permes rrjeteve sociale te gjithe qytetaret Shkodrane per mbeshtetjen. Ne facebook ai shkruan:

” Te nderuar bashkeqytetaret e mi !

Dje, ne shesh, ishit me mijera dhe une u ndjeva shume krenar per ju. Dua t’ju falenderoj pa fund per mbeshtetjen qe me keni dhene mua personalisht si deputet i qarkut te Shkodres por edhe presidentit te zgjedhur Ilir Meta, kryetarit te LSI-se Petrit Vasili dhe kandidateve te tjere. Kjo perkrahje masive ndaj meje si deputet dhe LSI-se si force politike ju garantoj se do te vazhdoje te perkthehet ne me shume investime, punesim dhe mireqenie per çdo familje te qarkut Shkoder.

Perzemersisht deputeti i LSI-se Agron Çela”