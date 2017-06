Armando Cungu mbetet kuqeblu

Nuk ka më dilema. Armando Cungu mbetet i Vllaznisë edhe për sezonin futbollistik 2017 – 2018. Shkodrani do të jetë në krye të pankinës me synimin që të sjellë një Vllazni ndryshe, pasi e di ku i ka problemet ky ekip.

Por përpara se të fillojë puna me Vllazninë e re, pritet që patjetër të zhvillohet analiza e shumë diskutuar rreth sezonit futbolistik që u la pas. Ndërsa Cungu konfirmohet për vazhdimësinë, në stafin drejtues pritet të largohet drejtori sportiv, Eugent Zeka. Një informacion i tillë vjen nga burime pranë Zekes ku destinacioni i parë dhe kryesor dhe që me të gjitha mundësitë do të bëhet realitet është klubi i futbollit Teuta. Por per te ka edhe nje oferte tjeter, qe eshte Flamurtari i Vlores. Oferta këto që gjatë ditëve në vazhdim pritet të bëhen zyrtarisht publike nga vete Zeka, i cili me sa shikohet ka vendosur t’i japë fund aventurës së bashkëpunimit me kuqeblutë. Qe te kemi nje Vllazni pretendente padiskutim sfida e pare qe duhet zgjidhur eshte presidenca, pasi pa nje te tille financat do te vijojne te jene problemi kyç i ketij objektivi.