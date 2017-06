PD Shkoder sulmon OSHEE-ne

DEKLARATE PER MEDIA E ZEDHENESES SE PD SHKODER JESMINA LICI PER NDERPRERJEN E ENERGJISE ELEKTRIKE TE TV ROZAFA!

“Të nderuar bashkëqytetarë !

Partia Demokratike, dega Shkodër , del sot para jush për të denoncuar një ngjarje të rëndës, që ka ndodhur një ditë më parë, ndërprerjen e furnizimi me energji elekrike nga ana e OSHEE-së, të TV Rozafa.

Një veprim I tillë , jo vetëm që është I paprecedent dhe absurd, por kemi arsye të forta të besojmë se ai kaa prapavijë politike dhe se është bërë me urdhër nga kryesuesi I listës së PS-së për Shkodren, Ditmir Bushati

PD, Dega Shkodër e dënon me forcë këtë veprim të OSHEE-së , veprim I cili synon “mbytjen” e zërit të lire, të mediave të pavarura politikisht.

I kujtojmë Z.Bushati që duhet të heqë dorë sa më parë nga veprime të tilla, nëpërmjet shantazheve dhe sulmeve politike, të cilat tentojën të mbyllin zërin e mediave të lira dhe demokratike