Vasili dhe Çela takim me peshkataret

Një qeveri mike të qytetareve. Me këtë filozofi drejtimi i kërkon mbështetjen e saj lëvizja socialiste për Integrim çdo qytetari në 25 qershor për të dalë forcë e parë politike. Këto fjalë i përsëriti Petrit Vasili edhe gjatë takimit që sëbashku me deputetin Agron Çela dhe kandidatin Dritan Ylli, zhvilluan me anëtarët e organizatës së menaxhimit të peshkimit në Shkoder. Mbështetje e vazhdueshme për këtë sektor, trajtim i veçantë për ujrat e liqenit, subvencionim të karburantit ishin disa nga pikat që ai listoi si prioritete të programit të LSI-së.

Pasi u njoh me disa prej premtimeve të realizuara falë deputetit Çela, Vasili garantoi se pas 25 qershorit edhe më shumë do të behet për këtë sektor që mban qindra familje, e ushqen nga popullsi të tërë. Për këtë arsye ai ishte i drejtëpërdrejtë kur tha se vota për LSI-në është votë e përkthyer në shërbim.

Deputeti Çela nuk harroi në fund të përmend faktin se nga zgjedhjet e 2013-es dhe 2015, LSI doli forcë e parë në Shirokë – Zogaj, e Malësi të Madhe, prandaj edhe detyrimi për këto zona është shumë herë më i madh.

Bujqësia dhe peshkimi do të jenë dy sektor që pas 25 qershorit, LSI ka premtuar se do të kenë mbështetje më të madhe, pasi janë gjeneruese të ekonomisë.