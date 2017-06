Zgjedhjet nuk behen pengese per sezonin turistik

Ka nje tendence ne rritje te numrit te vizitoreve shqiptare per ne destinacionet turistike te Europes Qendrore. Duke ju referuar statistikave te fundit te Instat, agjentet e agjensive turistike ne Shkoder, bejne me dije se deri ne 5 % e tyre kerkojne te vizitojne dhe te frekuentojne kryesisht vende dhe plazhe si Turqia, Greqia, Kroacia, etj, krahasuar me nje vit me pare dhe ne te njejtin sezon veror.

Ato theksojne se, krahas frekuentimit te pikave turistike jashte shqiperie, vizitoret e huaj jane te interesuar te shohin zonat malore te veriut te Shqiperise, nisur edhe nga permiresimi i kushteve dhe infrastruktures ne pergjithesi.

Edhe pse ky sezon turistik perkon me zgjedhjet parlamentare ne Shqiperi, situata nuk behet pengese per te gjihe ato qe preferojne ti kalojne pushimet e tyre neper qendrat me vlera natyrore qe posedon i gjithe Qarku i Shkodres ne pergjithesi.