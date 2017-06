Dita boterore e dhurimit te gjakut

Dega kryqit te kuq Shkoder, ka organizuar nje manifestim sensibilizues me te rinjte dhe qytetare te ndryshem, ne kuader te Dites Boterore te Dhurimit te Gjakut. Kjo me qellim rritjen e ndergjegjesimit per dhurimin e gjakut ne menyre vullnetare, ne ndihme te semureve. Sipas koordinatores Vera Gjinaj, ka nje rritje deri ne 10 % te dhuruesve te gjakut falas, krahasuar me disa vite me pare.

Kryqi i Kuq ka hartuar nje program te veçante per veprimtari ndergjegjesimi me qytetaret mbi domozdoshmerine e dhurimit te gjakut, per te cilat jane angazhuar vullnetaret si ne qytet ashtu dhe ne fshatra,tha Sekretari i Deges se Kryqit te Kuq, Shpetim Borçi.

Dhuruesit vullnetar, pervecese trupi i tyre stimulohet per te prodhuar elemente te ri gjaku, perfitojne nje pakete te plote analizash te perpunuara ne Qendren Kombetare te Transfuzionit te Gjakut.