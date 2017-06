Dhunohen kryetarja e LSI Puke Sajmira Laci dhe ajo e LRI-se Romina Kuçi.

Sipas raportimeve, ato kane qene duke u rikthyer nga Fushe – Kruja per ne Puke kur disa persona i kane dale perpara . Sipas informacioneve te para, ato jane dhunuar nga eksponent te partise Socialiste.Vete, Laci thote se kane qene mbi 20 persona te cilet kane ushtruar presion psikologjik dhe i kane kercenuar me jete.

Nderkohe ka reaguar menjehere edhe Levizja Socialiste per Integrim dega Shkoder permes nje deklarate per mediat:

“LSI e qarkut Shkoder, denon dhunen ndaj kryetares se LSI Puke, Sajmira Laci dhe kryetares se LRI Puke, Romina Kuci, te ushtruar nga njerez te strukturave te PS. LSI i ben thirrje strukturave te policise se shtetit, te garantoje rendin dhe sigurine per nje fushate me standarte zgjedhore. Asgje nuk e ndal vrullin e LSI per te dale force e pare politike.

Kercenimi ndaj drejtuesve te LSI ne Puke, per me teper qe jane dhunuar dy gra, eshte nje turp, por nuk e demotivon aspak punen e LSI, perkundrazi te gjithe strukturat jane te angazhuara maksimalisht ne komunikim me qytetaret per te dale force fituese te dielen e ardhshme”