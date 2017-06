Myftinia iftar ne shtepine e femijes

Iftarin e radhes ne kuader te muajit te Ramazanit, myftinia Shkoder e ka shtruar per te vegjlit e shtepise se femijes parashkollore, si dhe stafin e perkujdesit ne kete institucion. Sofres se iftarit, i parapriu pershendetja e Myftiut imam Muhamed Sytari i cili kerkoi që pranë këtyre institucioneve të qëndrojnë sa më afër të gjithë qytetarët e Shkodres që shquhen për bujari, e veçanërisht biznesmenet dhe ata që i kanë mundësitë për të kontribuar sadopak në mireqenien e tyre.

Muaji i Ramazanit, eshte muaji me i shenjte per besimtaret musliman pasi per 30 dite ata i perkushtohen agjerimit dhe lutjeve, e me pas festojne festen e Fiter Bajramit. Iftare te tilla myftinia shtron pergjate ketij muaji me besimtare te ndryshem, qe i perkushtohen Ramazanit me agjerim e lutje.