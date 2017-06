PD Shkoder me aleatet

Nje dite para mitingut permbylles te fushates elektorale te Partise Demokratike ne qarkun Shkoder, kreu i deges lokale Ramiz Çobaj zhvilloi nje takim me kryetaret e partive aleate. Ne fjalen e tij ai u shpreh i bindur se rezultati do te njohe rritje ne keto zgjedhje, ndersa vleresoi bashkepunimin qe partite aleate kane patur kete fushate ne Malesi te Madhe.

Kreret e partive aleate bene thirrje qe vota e elektoratit te tyre te shkoje per PD-ne.

Ne Qarkun Shkoder, partite e djathta jane te bindura per nje rezultat pozitiv ne zgjedhjet e 25 qershorit. Me heret ne konferencen per shtyp zedhenesja e PD Jasmina Lici ftoi Shkodranet ne mitingun permbylles te kryedemokratit Basha ne sheshin “Nene Tereza” te merkuren ne oren 18.00.