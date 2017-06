Ministri i brendshem Demiraj ne Shkoder

Ministri i brendshem Dritan Demiraj ka zhvilluar per me shume se 30 minuta nje takim koke me koke me kryetaren e bashkise Shkoder Voltana Ademi. Ne fokus te ketij takimi te mbyllur mesohet se kane qene zgjedhjet e pergjithshme parlamentare te se dieles, ku eshte diskutuar mbi rolin e pushtetit vendor, qendrat e percaktuara per votim, si dhe lista perfundimtare te zgjedhesve te dorezuara nga gjendja civile. Gjithashtu palet kane diskutuar edhe mbi bashkepunimin pushtet vendor – polici e shtetit, rreth mbarevajtjes se proçesit ne diten e votimit, por edhe ne numerim, deri ne voten e fundit. Demiraj e ka informuar bashkiaken se policia e shtetit do te jete vetem monitoruese e proçesit, pa u perfshire ne te tjera hollesi. Ai e ka njohur me mesazhin e percjelle per te gjitha forcat policore qe te mos kete asnje moment dyshimi se çdo perfshirje e tyre ne aktivitete te partive politike do te ndeshkohet rreptesisht sipas percaktimeve te ligjit. Punonjesit e Policise se Shtetit kane marre te gjithe trajnimin e nevojshem ligjor per te kuptuar detyrimet dhe kufizimet qe ata kane ne nje proces zgjedhor. Pjese e bisedes ka qene edhe ecuria e fushates dhe dy ditet e mbetura te saj, por edhe cdo informacion qe ka pushteti vendor rreth blerjes se votes, apo parregullsive te tjera qe mund te shfaqen ate dite. Kryetarja e bashkise Ademi i ka bere ministrit nje rezyme te sakte te situates ne qarkun Shkoder, bazuar mbi informacionet qe ajo ka. Mesohet se ministri Demiraj eshte takuar edhe me kandidatet per deputet te forcave politike LSI, PD, PS, PDIU ku raportohet se nuk i eshte shtruar asnje problematike, duke deshmuar se situata paraprake ne Shkoder eshte e qete.