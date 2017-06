Sondazh i AN1 për zgjedhjet e 25 qershorit, trembet PS…

Sondazhi i AN1 për rezultatin e 25 qershorit vjen pasi një mori votuesish të pyetur, të cilët janë telefonuar personalisht me telefona statikë dhe mobile si dhe janë pyetur me email te adresa e albanianews1.al se na nisni adresën, emër mbiemër, numër tel me pyetjen: Për cilën parti do të votoni me 25 qershor?

Të telefonuar apo me email janë kontaktuar nga 15 qershor deri më 21 qershor, ora 12.00, fiks 5657 votues nga qarqet e vendit. Pas përgjigjeve të emaileve nga ana e atyre që janë kontaktuar stafi ka kontrolluar në sistemin elektronik të KQZ, te lista e votuesve, nëse të dhënat e dërguara janë të sakta apo jo. Janë skualifikuar ata që nuk iu ka dalë emri në listën elektronike, siç e kanë dërguar me email.

Shënim: Sondazhi në fjalë nuk mendojmë të përdoret nga partitë politike

Qarku Tiranë:

PS 10 deputetë

LIBRA 2 deputet

PDIU 1 deputetë

PD 11 deputetë

LSI 10 deputetë

Qarku Shkodër

PD 5 deputetë

LSI 2 deputet

PS 4 deputetë

Qarku Kukës

PS 1 deputet

PD 1 deputet

LSI 1 deputet

Qarku Lezhë

PS 2 deputetë

PD 3 deputetë

LSI 2 deputetë

Qarku Dibër

LSI 1 deputet

PD 3 deputetë

PS 2 deputetë

Qarku Durrës

PS 5 deputetë

LSI 4 deputetë

PD 4 deputetë

LIBRA 1 deputet

Qarku Elbasan

PDIU 2 deputetë

LSI 3 deputetë

PS 5 deputetë

PD 4 deputetë

Qarku Fier

PDIU 1 deputet

LSI 4 deputetë

PS 7 deputetë

PD 4 deputetë

Qarku Vlorë

PS 5 deputetë

PD 5 deputetë

LSI 2 deputetë

Qarku Berat

LSI 3 deputetë

PD 2 deputetë

PS 2 deputetë

Qarku Korçë

LSI 3 deputet

PS 4 deputetë

PD 4 deputetë

Qarku Gjirokastër

LSI 2 deputetë

PD 1 deputet

PS 2 deputetë

