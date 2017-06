LIVE – Kuti të panumëruara 3%: PS 74 mandate, PD 43, LSI 19, PDIU 3, PSD 1

Tashmë janë numëruar 97.59 % e votave dhe projeksioni i konfigurimit si do të jetë parlamenti është shumë e qartë.

PS numëron deri tani 74 mandate, kundrejt PD me 43 mandate. LSI deri tani numeron 19 mandate, PDIU 3 mandate dhe PSD 1 mandat.

KQZ përmes kreut të saj, Klemend Zguri por edhe zëdhënëses Drilona Hoxhaj kanë apeluar komisionerët të vijojnë procesin, në të kundërt do të shkarkohen.

Deri në orën 14:23 të së martës (27 qershor 2017) janë numëruar 5233 kuti votimi nga 5362 gjithsej.

Rezultati sipas KQZ-se në rang vendi

Per te klikuar per rezultatet sipas qarkut klikoni ne homepage e Oranews.