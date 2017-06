Vasili: Vendi fitoi opozitën që s’ekzistonte. Demaskim shëmtisë së zgjedhjeve

Kreu i LSI-së, Petrit Vasili deklaroi në një konferencë për shtyp se tashmë vendi do të ketë një opozitë të vërtetë, por i quajti këto zgjedhje të realizuara në kushtet e “terrorit, të lëshimit të miliona parave të pista”.

Ai paralajmëroi se nuk do të ketë më kompromisë tyë natës apo të ditës, pasi tashmë do të jetë LSI-ja një opozitë e hekurt dhe “qytetarët më në fund do të kenë zërin e tyre në Parlament”.

“Nuk do të ketë kompromise as të natës, as të ditës, por do ketë opozitë të hekurt dhe ballore dhe qytetarët më së fundmi do të kenë zërin e tyre në Parlament. LSI është këtu para jush qartë dhe prerë për të denoncuar dhe demaskuar shëmtinë e këtyre zgjedhjeve, përsa i takon strategjisë së terrorit, përdorimit të miliona parave të pista të evidentuara gjërësisht, por nuk deshëm ta bënim ditën e zgjedhjeve për të mos shtuar shqetësimin e qytetarëve dhe për tu dhënë mundësinë të votonin, ndërkohë që në terren ekzistonte një tension dhe një strategji kriminale, që zhvillohej me bashkëautor policinë e shtetit. Kemi evidentuar qartë në çdo detaj dhe me mijëra dokumente dhe të shkruara po të doni, dhe të filmuara, të cilat unë kam informuar dhe më parë ambasadorët e akredituar në Shqipëri”, tha Vasili.

Ai tha se LSI nuk priti daljen në opozitë, por është thënë se “më shumë opozitë bën LSI-ja se sa opozita vetë”.