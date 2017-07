Topalli: Basha me keq se Enveri

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli, ka rrëfyer se pse mbeti jashtë listave të kandidatëve për deputetë të PD për zgjedhjet e 25 qershorit. E ftuar në emisionin “Debati në Channel One”, Topalli nuk kurseu ironinë kur tha se mund të ishte në listë nëse do t’u buzëqeshte familjarëve të Bashës.

Topalli tha se ndjen neveri për grupin në PD që është pro Bashës.

Ndërkohë me anë të një statusi në facebook, Topalli ka vijuar:

“Une jam i lire , nuk jam rob.

Roberit nuk gjykohen.

Te tjeret jane te lidhur per buken e gojes”

Pjeter Meshkalla

Demokratet jane gjaku i PD dhe gardianet e saj.

Diku degjova nje titull se une kam thene se:” kam neveri per ata qe mbeshtesin Bashen.”

Eshte nxjerre nga konteksti.Natyrisht , ata oligarke, qe kane vendosur ne krye te listes Basha emra, qe i sherbejne atyre, dhe pas kesaj kerkuan publikisht mandat te dyte per Ramen me shqetesojne.

Por, kur po keta oligarke , pasi kerkuan mandat te dyte per Ramen kerkojne mandat te dyte edhe per Bashen vetem me krijojne neveri. Ky grup pro Basha ma neverit.

Demokratet nuk i lidh asgje me keta oligarke.

Demokratet jane shpirti i PD. Ata besojne ne vlerat e parimet demokratike dhe jo tek oligarket.

Ata jane gjaku i PD dhe gardianet e saj.