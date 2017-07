25 karrige me rrota per paraplegjiket

Drejtoria rajonale e sherbimit social Shkoder ne bashkepunim me fondacionin per mbrojtjen e personave me aftesi te kufizuara kane bere shperndarjene e 25 karrigeve me rrota per te semuret paraplegjike duke iu ardhur ne ndihme qe te mos qendrojne gjate gjithe kohes te mbyllur nga pamundesia per te levizur. Tani te gjithe familjaret qe ne shtepite e tyre kane nje te semure me aftesi te kufizuar kane te drejten qe te drejtohen prane njesive te qeverisjes vendore per te bere kerkesen e nje karrigeje me rrota dhe per te cilet do te sigurohet menjehere nje e tille.

Te semuret paraplegjike jane te shumte ne vendin tone, ndaj po punojme me te gjitha bashkite e qarkut qe t’iu vijme ne ndihme ketyre personave qe kane nevoje per mbeshtetjene, thote Tula.

Keto karrige me rrota do te sherbejne per 5 vjet dhe pastaj perdoruesit e tyre kane te drejten t’i ndryshojne si dhe ne raste defektesh te drejtohen prane zyrave te sherbimit social per riparimin e tyre.