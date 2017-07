Bashkite perballe ref. territoriale

Ecuria që ka patur reforma administrativo – territoriale nga implementimi i saj e deri më sot, sfidat por edhe roli i bashkive të reja, ishin pjesë e një analize të zhvilluar nga lëvizja europiane në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe e mbështetur nga NED. Me fokus të veçantë ky forum kishte çeshtjen e menaxhimit të mbetjeve urbane si dhe forcimi i partneritetit me anë të informimit dhe dialogut mes qytetareve, shoqerise civile dhe zyrtareve lokal.

Por në referimin e saj përpara shoqërise civile dhe të rinjve, kryetarja e bashkisë Shkoder tregoi se perveçse një përdoruese e mire e që shpenzon goxha kohë për rrjetet sociale e teknologjinë, u ndal edhe tek një fatkeqësi që kishte pësuar telefoni i saj.

Takimi ka vijuar më pas me pyetje e diskutime nga të pranishmit, pas leksionit 30 minutësh që mbajti kryetarja e bashkisë, mbi arritjet imagjinare dhe problematikat që i ka krijuar reforma.