Bukurite e Ranes se hedhun ne Lezhe

Ajo klasifikohet si një nga zonat më të bukura të bregdetit shqiptar, edhe pse në guidat turistike ka gjetur pak hapësira. Një prej shkaqeve që ka privuar Ranën e Hedhun në Shëngjin ka qënë infrastruktura rrugore. Pushteti vendor nuk mori asnjë masë për vite me radhë dhe përballë indiferencës së këtij të fundit, zgjodhi të reagojë vetë komuniteti i biznesit, i cili me kontributet e veta ka shtruar 2.5 kilometrat e kësaj rruge. Pushuesit që po e eksplorojnë për herë të parë zonën e Ranës së Hedhun shprehen të mrekulluar me bukuritë që po shijojnë, ndërsa ata që kanë qënë më herët theksojnë se ndryshimi është i dukshëm.

Një investim i tillë, edhe pse modest dhe nuk ploteson standartet e kërkuara, pritet t’i sjell një tjetër zhvillim kësaj zone me një natyre dhe bregdet të pakrahasueshëm.