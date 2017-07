Trajnim mbi Thirrjet e Reja për Propozime

Ne qendren e bashkimit europian ne Shkoder, zyra per Shqiperine e projektit TASCO ne bashkepunim me Komitetin Shqiptar te Helsinkit organizuan sesionin e informimit per disa projekt propozime te cilat vijne në kuadër të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Organizatoret por edhe qytetare e perfaqesues te organizatave joqeveritare diskutuan mbi menyren se si duhet aplikuar ne projektet per : “Mbështetje e Kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile’ dhe thirrjes për grante të vogla nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Qëllimi i aktivitetit është familjarizimi i aplikantëve potencialë më kërkesat e Udhëzuesit për Aplikantët, trajnimi mbi shkrimin e suksesshëm të projekt-propozimit, si dhe dorëzimi i aplikacionit në sistemin PROSPECT. Zyra e Projektit TACSO për Shqipërinë ka planifikuar të organizojë këto trajnime në Shkoder, Tirane dhe GJirokaster