Problematikat e zonave te mbrojtura ne kuvend

Problematikat e zonës së mbrojtur, liqeni i Shkodres – lumi Buna dhe Velipoja do të adresohen në një raport të veçantë e më pas do ti dorëzohen parlamentit të Shqipërisë, që nis punimet në vjeshtë. Kjo u bë me dije gjatë takimit me grupet e interesit për evidentimin dhe adresimin e problematikave në rezervatin natyror .

Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura thotë se nevojiten ndërhyrje konkrete përtë eleminuar këto problematika, duke mos u mjaftuar me broshura informuese, apo takime.

Liqeni i Shkodres dhe Lumi Buna sot po perballen me nje sere problematikash siç eshte çeshtja e menaxhimit te mbetjeve urbane, derdhja e ujrave te zeza ejtj, per te cilat sa me shpejt te nderhyhet nga institucionet pergjegjese do te shpetojne nga degradimi i plote i tyre.