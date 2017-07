Zjarret s’kane te ndalur

Shkoder, digjen 2.5 ha shkurre e pisha ne 24 oret e fundit

Temperaturat e larta vijojnë të jenë të pranishme në të gjithë territorin e vendit duke shtuar kështu rrezikun e zjarreve. Emergjencat Civile bëjnë me dije se vetëm gjatë 24 orëve të fundit 13 vatra zjarri janë shfaqur në të gjithë territorin duke djegur sipërfaqe të konsiderueshme me shkurre e pisha. Forcat e zjarrfikësve kanë ndërhyrë në të gjitha rastet pavarësisht terrenit të vështirë. Në operacione për shuarjen e flakëve janë angazhuar 50 zjarrfikës me 15 automjete, 12 forca nga Policia e Shtetit, 30 ushtarë, 22 forca vullnetare si dhe punonjës të pyjores dhe bashkive. Emergjencat Civile përsëritin thirrjen ndaj të gjithë qytetarëve që në rast se konstatojnë zjarre, të njoftojnë menjëherë në numrat e emergjencave 112, 129 dhe 128. Për qarkun e Shkodres me shqetësuese ka rezultuar vatra e zjarrit e shfaqur në njësinë administrative Postrivë, në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha pranë kanalit të Shtodrit në drejtim të majes së Cukalit. Në ndihmë të zjarrfikësve kanë shkuar edhe 30 forca ushtarake, por ndërhyrja ka qënë tejet e vështirë për shkak të terrenit dhe si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 2.5 ha me shkurre dhe pisha. Gjithashtu vatra më të vogla janë shfaqur edhe në tërritorin e bashkisë Malësi e Madhe dhe Vau Dejës, ku është ndërhyre pa deme.

Zjarret nuk kanë patur të ndalur edhe në rrethin e Lezhës, ku në 24 orët e fundit u rrezikuan edhe disa banesa në fshatin Torovicë. Zjarri ka rënë mbrëmjen e se mërkurës pranë disa shtëpive ne qënder të fshatit ndërsa banorët kanë lajmëruar autoritet përkatëse. Fillimisht u ndërhy prej tyre me mjete rrethanore dhe më pas shërbimi zjarrfikës mundësoi lokalizimin, e më pas shuarjen e plotë të tyre. Mbërritja e zjarrfikësve u bë me disa minuta vonesë për shkak të rrugës së amortizuar që lidh qytetin e Lezhës me Torovicën. Ndërsa në kurorën e qytetit të Laçit, në lagjen nr. 3 zjarri u shfaq në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha, ku u dogjen rreth 5 dynym.