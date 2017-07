Kete vit risi “rock akademi” dhe mesazhi social i ketij eventi

“Shkodra jazz festival” vjen me një mision rë ri në edicionin e këtij viti. Risi do të jetë prezantimi i një projektit “rock akademi” si pjesë integrale e eventit, por edhe mesazhi shoqëror qe do të përcillet për të pranishmit, kundër dhunës ndaj gruas.

Edhe për bashkinë Shkoder si partnere e këtij festivali, është i rëndësishëm promovimi jo vetëm kulturor i qytetit, por edhe mesazhi social që percillet sivjet.

Ky event është nisur nga i ndjeri violinisti shkodran, Rrok Jakaj dhe suksesi i shënuar në edicionet e kaluara pritet të sjellë këtë vit grupe dhe artistë nga Europa dhe Amerika me performancat e tyre te muzikes jazz.Festivali do të zhvillohet në datat 17-22 Korrik 2017 në këto data do të zhvillohen dhe masterclass mbi muziken xhaz nga muzikantë të mirënjohur shqiptarë dhe Italianë.