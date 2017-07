Ja pasuritë e ministrave të qeverisë

Të tjera

1) Tre llogari bankare të pandryshuara nga viti i mëparshëm, pjesa takuese 50%.

2) Gjendje llogari bankare në emër të djalit, pakësuar me 400 lekë, pjesa takuese 50%.

3) Gjendje depozitë bankare, pakësuar me 5 euro, pjesa takuese 50%.

4) Gjendje llogarisë rrjedhëse, shtuar me 1 075 080 lekë, pjesa takuese 50%.

5) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 2 962 lekë, pjesa takuese 50%.

6) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 11 euro, pjesa takuese 50%.

7) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 1.7 dollar, pjesa takuese 50%.

8) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 85 euro, pjesa takuese 50%.

9) Gjendje llogari bankare, e pandryshuar, pjesa takuese 50%.