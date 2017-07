Pastrohen Fierza dhe Komani

Kodheli: Me rendesi per energjitiken dhe turizmin vendas

Ushtria Shqiptare nuk ndalet, tashmë e angazhuar me dy fronte san ë luftimin e zjarreve, e sa në pastrimin e territorit. Këtë radhë me kërkesë të Drejtorisë së Hidrocentralit të Fierzës, Forcat e Armatosura nisën aksionin për pastrimin e liqeneve Fierzë dhe Koman nga mbetjet plastike. Aksioni për pastrimin u ndoq nga afër nga ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli, e cila shoqërohej nga drejtori i HEC-it të Fierzës, Ergys Verdho. Kodheli e konsideroi ndotjen e liqeneve si mjaft problematike, duke e krahasuar me emergjencën mjedisore që paraqitet në gjithë territorin e vendit. Ajo theksoi rëndësinë që kanë këto liqene, si për prodhimin e energjisë ashtu edhe për turizmin, dhe ftoi qytetarët per mbajtjen paster

Prej ditesh ushtria po bën pastrimin edhe të akseve nacionale dhe bregdetit shqiptar, si një sfide që prej disa vitesh ka për mision jo vetëm largimin e mbetjeve, por edhe ndergjegjesimin e komunitetit.