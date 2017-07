Asnje hapesire publike per te vegjlit

Prinderit detyrohen te zgjedhin bar – kafet per argetim

Stina e veres ka shtuar gjallerine ne rruget e qytetit nga levizja e qytetareve, por vendet qe iu drejtohen per te kaluar nje pjese se kohes se tyre te lire jane mjaft te kufizuara e sidomos per vegjelit, ku hapesirat per to mungojne teresisht. Te vetmet mjedise mbeten ato neper bar kafe per te cilat edhe duhet te paguash. Krijimi i nje parku te mirfillte lojerash per argetimin e femijeve nuk duket te jete nje prioritet i bashkise, ndonese premtimet per ndetimin e tij nuk kane munguar asnjehere.

Mungesa e nje parku lojerash mbetet nje shqetesim i vazhdueshem per femijet dhe gjysherit pasi mos ekzistenca e tyre po i kthen femijet ne vartes te tekonologjis.

Eshte per te ardhur keq te shohesh si se nje qyteti te vogel si Shkodra po i zihet fryma çdo dite nga betonizmi dhe askush nuk do t’ia dije se edhe keto pak hapesira te gjelberta qe egzistojne, jane te pamirembajtura dhe me kushte minimale, ku per te vegjlit s’ka asnje argeti