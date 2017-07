I.Mlloja, shkodrani ne olimpiaden boterore te matematikes

16 vjecari: Nje pervoje e jashtezakonshme, synoj te studioj ne USA

Matematika konsiderohet si nje prej lendeve me te veshtira per shume nxenes por ne rastin e Igli Mllojes, problemat dhe ushtrimet e pazgjidhura nuk ekzistojne. 16 vjecari nga Shkodra eshte nje gjeni ne kete lende dhe kete e tregojne rezultat jo vetem ne shqiperi por edhe ne arenen nderkombetare. Se fundmi ai sebashku me 5 nxenes te tjere perfaqesuan shqiperine, ne olimpiaden boterore te matematikes qe u zhvillua ne Brazil.

Igli Mlloja, nxenes

Por si nisi ky passion per matematiken ?

Ne olimpiaden boterore, Igli por edhe anetaret e tjere te kombetares shqiptare arriten te fitojne 5 medalje nderi dhe nje te bronzte por per shkodranin ky nuk eshte suksesi i vetem.

Sinkron….

Te ardhmen, 16 vjecari e shikon larg Shqiperise.

Ne Kosove, kryeministri Isa Mustafa nuk humbi rastin per te nderuar ekipin qe mori pjese ne olimpiade madje i priti edhe ne zyren e tij por ne shqiperi a u kujtua kush per te rinjte qe i sollen 6 medalje vendit tone ?

Por Igli Mlloja, aktualisht nxenes i kolegjit turk “Hasan Riza Pasha” po vleresohet per aftesite e tij nga vendet e tjera. Menjehere per 16 vjecarin, gjeni i matematikes, ka oferta nga disa prej universiteteve me ne ze te Europes.