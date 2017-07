Shperthimi ne Velipoje, prokuroria pergatit hetimet

Prokuroria pritet te nise proçedim penal per shperthimin ne Velipoje. Sipas organit te akuzes hetimet do te shtrihen nese ISHTI ka kryer kontrollin teknik dhe ka dhene leje per subjektin. Gjithashtu pritet ekspertiza e sherbimit zjarrfikes per te zbardhur detaje te tjera qe ndihmojne ne hetim. Prokuroria e cileson çisternen 1 mije litershe pa kushte dhe siguri.