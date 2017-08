Keshilltari F.Nurja denoncon bashkine: Mori borxh per Vllaznine, pa dijeni dhe miratim te keshillit duke thyer ligjin

Ai shkruan:

Kur vjen puna per se kush ka te drejte ne ate qe thuhet ne Keshillin Bashkiak, me vjen ne ndihme pasioni im per te verteten.

Dje ne keshill u tha shumecka ne lidhje me Klubin e Futbollit Vllaznia.sha, por koleget Keshilltar nuk kishin asnje info ne Lidhje me Aktin e Kontrollit te Shtetit per Vllaznia.sha. me Nr. 1237/6 Prot. Date. 20.03.2017.

Per kete te vertete, apo per kete transparence te munguar, Keshilltarve nuk i ka ardhur ne Ndihme as Platforma e Transparences e Bashkise 🙂 Sepse, keto platforma jane si dollapet, qe po nuk i fute “rrobat” aty, ske pse i gjen aty…

Me poshte po postoj nje “FOTO” qe eshte nje pike e ketij kontrolli (2.2.7) ku theksohet ne raport kontroll, se pa asnje Vendim Paraprak te Keshillit, Vllaznia.sha ka marre hua.

Per dijeni sipas Nenit 54/g te ligjit Nr.139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore” duhet vendim i keshillit bashkiak qe te lejohet marrja e Borxhit ose vendim i Asamblese (qe eshte serish keshilli Bashkiak ne kete rast). Nje gje e tille nuk ka ndodhur.

Cdo bejne koleget tashti?

Si e ndjejne veten qe nuk jane pyetur e as te informuar si Anetar Asambleje.

Dje u duk qe as Kryetarja nuk dinte gje per sa me siper…

A korgjohet kjo me vota?!

Jam shume kurioz te shoh me tej se cdo behet…

Kaq per momentin.