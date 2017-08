Gjykata e Shkodres ka vendosur arrest me burg per autorin e plagosjes ne unazen Lindore. Dede Guri ka pranuar fajesine dhe ka deklaruar se prej kohesh ka probleme me te plagosurin.

“Ate nate u acaruam shume por nuk kisha qellim ta vrisja. Gjithcka e bera per vetembrojtje” tha autori para togave te zeza