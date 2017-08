Plagosen me arme dhe mjete prerese te riun ne Tepe, arrestohen 2 persona (Emrat)

Shkodër

Dokumentohet dhe zbardhet ngjarja ku mbeti i plagosur një 20-vjeçar

Policia arreston 2 nga autorët e dyshuar dhe shpall në kërkim një tjetër

Shërbimet e Policisë Vendore pasi morën njoftim dhe vlerësuan situatën, në bazë të informacioneve arrestuan në flagrancë shtetasit:

– Avdyl Lushaj, 25 vjeç, banues në lagjen ’10 Korriku’, Shkodër,

– Saimir Lushaj, 27 vjeç, banues në lagjen ’10 Korriku’

Si dhe u bë shpallja në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetasit:

S. L, 20 vjeç, banues në lagjen ’10 Korriku’.

Arrestimi i tyre u bë pasi në datë 6 gusht 2017 në vendin e quajtur në hyrje të lagjes “Tepe”, pas një konflikti për motive të dobeta në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë qëlluar me armë zjarri pistoletë, si dhe kanë plagosur lehtë me mjet prerës thikë shtetasin N.L.

Në vendngjarje u gjetën e sekuestruan me cilësinë e provës materiale 7 gëzhoja arme zjarri pistoletë dhe prova të tjera biologjike.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprat penale të “Kanosjes”, “Plagosje e lehtë me dashje”, “Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe e municionit” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftofta, e kryer në bashkëpunim” parashikuar nga nenet 84, 89, 278 , 279 e 25 , të Kodit Penal.