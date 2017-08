Paralajmërimi – Fundi 2017- fillimi 2018 rrezikohemi nga tërmetet. Edhe Shkodra ne liste

Fundi i vitit 2017 dhe fillimi i vitit 2018, për Shqipërinë përkojnë me vitet e rrezikshmërisë së lartë të tërmeve.

Duke llogaritur tërmetet e vitit ’67 në periudhën e kthimit një herë në 50 vite, ne përkojmë me rrezikshmërinë e lartë të tërmeteve në territorin e Shqipërisë në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Dibër, Shkodër , Korcë etj.

Shemsi Prençi: “Pas një vere të nxehtë dhe të zgjatur lind një problem i rrezikshëm. Së pari, duhet të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjes së tërmeteve është me kohë dhe limite të përcaktuara.

Ne duhet të jemi të kujdesshëm në raport me situatat e pritshme , kanë nisur lëkundjet e para të tërmetit në rajonin e Elbasanit, kryesisht janë shfaqur në Qukës. Do t’i lutemi Zotit të mos ketë pasoja por ne gjithsesi duhet të jemi të përgatitur sepse normalisht ekziston rreziku i tërmeteve në 2017 dhe në fillim të 2018 siç parashikohet dhe nga Gjeoshkenca”

Sa i takon situates së zjarreve dhe temperaturave të larta Prenci tërhoqi vëmendjen

Shemsi Prençi:“Situata do të vazhdojë sipas raportit të Gjeoshkencës deri më 15 shtator. Por deri në fund të gushtit duhet të jemi të bindur që temperaturat do i kemi ekstreme, që do të varijojnë nga 37 deri në 42 gradë dhe normalisht kjo është një situatë që kërkon sakrifica, angazhim dhe rritjen e përgjegjësisë.