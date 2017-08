57 vjeçaren e sulmojne qente e rruges, perplaset edhe me nje automjet

Aksident tek Bexhisteni ne hyrje te Shkodres. Qente e rruges kane sulmuar 57 vjeçaren me inicialet F.D e cila po ecte me biciklete. Ne tentative per te shmangur sulmin e tyre, shtetasja ne fjale ka rene nga bicikleta duke goditur edhe nje automjet duke marre plage te renda. Nderhyrja e banoreve te zones per te trembur qent e rruges kane shmangur tragjedine pasi ata po sulmonin serish 57 vjecaren. E plagosura eshte derguar ne spitalin rajonal te Shkodres.