Letra e gjeneralit britanik, fakte interesante në lidhje me kancerin në Shkoder ne vitet ,1922.

Ai ka publikuar një letër të një gjenerali britanik, në të cilën ai shkruante për shëndetin dhe mënyrën e ushqyerjes së shqiptarëve, duke i konsideruar ata si një popull i fortë dhe vital.

Maj.1922

Gjenerali i Brigades Dr. Frederik Ëilliam Burnham i Ushtrise Britanike qe ishte pjese e forces nderkombetare ne Shkoder, ne nje leter per Royal Medical Society shkruan:

“Zoterinj gjate nje viti kam vizituar,operuar apo trajtuar 20,133 paciente qe kane ardhur ne Ambulancen e Kryqit te Bardhe ketu ne Shkoder. Zbulimet negative nuk jane me pak interesante se ato pozitive. Vetem nje rast me kancer dhe megjithese numrin e madh te pacienteve asnje rast me apandesit. Shqiptaret vendas hane shume rralle mish dhe ushqehen me perime te fresketa, grure te zier, buke dhe prodhime bulmeti. Keta jane nga njerzit me vitale dhe me te forte ne bote.Keta njerez i japin shume rendesi zbrasjes se stomakut duke dale jashte tre here ne dite dhe duke zbrazur edhe zorren e trashe. Ky eshte ritmi natyral i zorreve per njerzit qe jetojne jo me mish. me mishngrenesit ndodh fenomeni i kalbjes se mishit ne kolonen e zorres dhe si rrjedhim sjell helme qe paralizojne stomakun dhe sjellin kapsllek, kolit dhe apandesit nepermjet zgjatimit te kolones ne apandesit”

Pra Shqiperia e 1922 kishte nje rast kanceri ne 20 mije paciente. Sipas Gjeneralit kanadez shqiptaret jane nje prej racave me te forta dhe energjike ne bote. Po sot? A jane shqiptaret nje race e forte dhe energjike si stergjysherit e tyre? ndryshimi i jeteses dhe ne vecanti ushqimi jashtezakonisht i demshem qe po konsumojne shqiptare ka bere qe rritje e semundjeve te jene alarmante me shifrat e tyre.

Nderkohe edhe nje detaj tjeter. Nuk e di ne se shqiptaret e njohin apo i jane mirenjohes vepres se ketij gjenerali kanadez i cili per nje vit ka trajtuar 20 mije paciente. Ndoshta nuk eshte vone qe emri i tij te jete ne ndonje rruge te Shkodres per punen e tij humane ne dobi te popullates se veriut.