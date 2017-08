157 vite me pare lindi “mesia” i artit. Dom A.Jaku perkujton Kol Idromenon

Permes nje statusi ne facebook, dom Artur Jaku ka perkujtuar 157 vjetorin e lindjes se Kol Idromenos. Ai shkruan se Idromeno ishte “mesia” i artit:

Në “Jerusalemin” shqiptar, në Shkodër, 157 vite më parë lindi ‘mesia’ e artit realist, një përsosje e ngjyrave të realitetit që nuk ishin parë e as ndjerë më herët, një rrugëtim i ri me një vizion elegant arti, që flet nën mantelin e veshjeve kombëtare, përqafon doktrinat nën rrudhat e personazheve, filozofon me artin e punës, katekizon me simbolika.

Sot në ditën e lindjes së Kol Idromenos, të gjitha rrugët të çojnë tek madhështia e artit të tij, tek soditja e muzikalitetit të heshtjes, që persosmërisht përkryhet në të!