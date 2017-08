Arrestohet Pavlin Pergjegaj nga Puka, ishte i denuar me 3 vite e 8 muaj burg per droge

Shkodër

Vijon puna e pandërprerë për kapjen e personave në kërkim

Ndalohet një shtetas në kërkim

Nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative dhe pas një pune të mirë organizuar u bë e mundur ndalimi i shtetasit:

Pavlin Pergjegaj, 23 vjeç, banues në fshatin Dush, Pukë

Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi me datë me 22.06.2016, është shpallur në kërkim nga Komisariati Policisë Pukë, për veprën penale “Kultivim i bimeve narkotike” parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal, ku Gjykata e Shkallës së Parë Pukë me vendim nr. 226, datë 23.06.2016 e ka denuar me 3 vjet e 8 muaj burg.

Materialet i kalojn për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë.