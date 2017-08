TEK VLLAZNIA MBERRIN ALESSIO ABIBI. PORTIERI QE ISHTE PJESE E SUPER SKANDALIT NE SPANJE.

20 vjecari shqiptar, Alessio Abibi eshte lojtari i radhes qe mberrin ne prove tek Vllaznia. Portieri i cili eshte rritur ne Itali, ka luajtur me disa skuadra ne vendin fqinj dhe ka mbrojtur disa here porten e kombetares shqiptare. Por pika me kulminante ne karrieren e tij eshte tek ekipi spanjoll Eldense, per fatin e tij te keq jo per mire.

Ne janar te ketij viti shqiptari u transferua ne kategorine e dyte ne Spanje dhe ne fillim te muajit Prill skuadra e tij u perball me Barcelonen B. Ndeshja perfundoi me fitoren e thelle 12 me 0 te katalansve dhe kaq mjaftoi qe te shperthente nje skandal. Disa lojtar te ekipit hodhen akuza per shitje te ndeshjes te cilat me pas u vertetuan dhe ekipi u shkri teresisht.

Por, këtu e pësoi edhe futbollisti shqiptar Alesio Abibi, i cili në fakt nuk ka luajtur asnje minute ne kete ndeshje.