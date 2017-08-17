Mbyten dy femije ne liqenin e Shkodres. Varken e mori rrjedha, 5 te tjere shpetojne
Aug 17, 2017Gazetari1KronikaComments Off on Mbyten dy femije ne liqenin e Shkodres. Varken e mori rrjedha, 5 te tjere shpetojne
NJE NGJARJE E RENDE KA NDODHUR KETE PASDITE NE LIQENIN E SHKODRES.
NË VENDIN QUAJTUR GRILË, TERRITOR I MALËSISË SË MADHE, JANË MBYTUR NË LIQEN DY FËMIJË.MENJËHERË KA SHKUAR SHËRBIMET E POLICISË NË VENDNGJARJE KU KA REZULTUAR SE ISHIN MBYTUR SHTETASIT E. T.,13 VJEÇ DHE S. T. 15 VJEÇ, BANUES NË FSHATIN GRUEMIRË. (KUSHËRINJ ME NJËRI TJETRIN,)NGA INFORMACIONET PARAPRAKE MESOHET SE 7 SHTETAS ISHIN FUTUR NË LIQEN KU KISHIN HIPUR NË NJË VARKË TË VOGËL DHE KUR KANË ARRITUR NË THELLËSI JANË HEDHUR NË UJË PËR T’U LARË.VARKËN E KA MARRË RRJEDHA E LIQENIT, KU 5 SHTETAS KANË MUNDUR TË DALIN NË BREG TË LIQENIT NDËRSA DY SHTATASIT E LARTPËRMENDUR JANË MBYTUR. SHËRBIMET E POLICISË SË BASHKU ME DISA BANORË TË FSHATIT RRETH ORËS 17.45 KANË BËRË TË MUNDUR NXJERRJEN E TRUPAVE TË PAJETË NGA LIQENI.