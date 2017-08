Te Kukësi nuk e pranuan, vjen në provë te Vllaznia.

Tifozët që ishin të pranishëm dje në fushën sportive “Reshit Rusi” për të ndjekur miqësoren Vllaznia – Tërbuni natyrisht që kanë parë një tjetër sulmues me ngjyrë, përveç Atsinës. Ky i fundit ka firmosur me kuqeblutë, por në provë ka ardhur edhe një tjetër, i cili gjatë ndeshjes mbajti fanellën me numër 3. Bëhet fjalë për 21-vjeçarin Samuel Gilmor.

Më herët, Gilmor ka luajtur në Izrael me ekipin e Hapoel Akre në elitën e futbollit izraelit. Në këtë kampionat ka arritur të shënojë vetëm 2 gola në 29 ndeshje, ku si titullar ka luajtur në 23 takime. Ndërsa, sezonin e kaluar ka luajtur në Ligën e Parë me Hapoel Petah Tikva, si titullar në vetëm 3 ndeshje. Para se të vinte tek Vllaznia ka qenë në provë edhe tek ekipi i Kukësit.

Por, mesa duket paraqitja e tij në ndeshjen ndaj Tërbunit, ku u aktivizua për 45 minuta nuk ka bindur teknikun Cungu. Prandaj, me shumë mundësi, nuk do të ketë një nënshkrim të kontratës me këtë lojtar.