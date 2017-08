Ornela Kapetani, aktorja më e mirë në Festivalin e Sarajevës.

Aktorja shqiptare Ornela Kapetani ka marrë çmimin e aktores më të mirë në Festivalin e Filmit në Sarajevë. Ornela luan në filmin “Dita zë fill” nga Gentian Koçi. Çmimi që iu dha aktores ka vlerën 2500 euro. Ky çmim konsiderohet sukses i madh për aktoren dhe filmin shqiptar në një garë të fortë me aktorët dhe regjisorët më të mirë që ishin pjesëmarrës në Festivalin e Sarajevës. Ornela është aktore shqiptare e njohur në disa filma të sukseshëm si në “Hostage”, “Correction” dhe është bërë edhe më e njohur me rolin e Letës në filmin me të cilin fitoi edhe çmimin më 18 gusht në Sarajevë. Në natën finale të Festivalit të Filmit në Sarajevë, filmi më i mirë u shpall “Scary Mother / Sashidi Deda” me regji nga Ana Urushadze.