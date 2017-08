Rikthimi i vizave për shqiptarët, Berisha: Ja pse e kërkon Holanda, edhe Rama i dyshuar.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me raportin e qeverisë holandeze për rikthimin e vizave për shqiptarëve.

Me anë të një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut, Berisha ripublikoi raportin, ndërsa nuk kurseu ironitë për kryeministrin Edi Rama, duke e cilësuar atë ‘Noriegën më të madh të Tiranës’.

Mes të tjerash Berisha thekson se ‘qeveria holandeze kërkon rikthimin e vizave dhe kontrollon edhe Ramen si suspekt’, shton ish-kryeministri, ndërsa publikon raporton e Abcnews.

MESAZHI I BERISHËS

Për Noriegen, me te madhin e Tiranes dhe Ditziun e tij!

Ja pse qeveria hollandeze kerkon rikthimin e vizave dhe kontrollon edhe Ramen si suspekt!!

Te dashur miq, ne raportin e saj per rikthimin e vizave per shqiptaret, qeveria hollandeze ben publike arsyet e kesaj kerkese. Ne kete raport shkruhet: “Kriminelet shqiptarë shikohen si një kërcënim serioz për shoqërinë Holandeze pasi janë të implikuar në trafikimin dhe shitjen e kokainës dhe kanabisit, trafikimin njerëzor dhe pastrim parash. Roli i kriminelëve shqiptarë po forcohet, dhe ka marrë një rol prominent në Holandë. Një tjetër problem janë klandestinët shqiptarë, të cilët përdorin portet holandeze për të ikur ilegalisht në Angli”, dhe se “Pothuajse të gjithë shqiptarët që qëndrojnë në Holandë janë për shkak të pjesëmarrjes në veprimtari kriminale.

Por, sipas raportit rritja e faktorit të krimit në Holandë është diçka e viteve te fundit dhe Qeveria e këtij vendi për këtë arsye duhet të marrë masa konkrete dhe të menjëhershme për të mos lejuar që krimi shqiptar të forcohet dhe stabilizohet struktualisht në Holandë. Për këtë arsye është kërkuar Qeverisë të pezullojë lëvizjen e lirë për shtetasit shqiptarë në zonën Schengen!”

Miq, Shqiperia eshte keshtu vendi i pare per te cilen nje vend anetar i BE kerkon rikthimin e vizave nderkohe qe Hollanda ishte vendi i vetem i BE qe nuk dergoi ekip per verifikimin e arritjes se kritereve per heqjen e vizave pasi ishin te bindur se Shqiperia i kishte plotesuar ato!

Kurse tani, jo vetem kerkon kthimin e vizave por kontrollon edhe kryeministrin e Noriegen e Shqiperise si suspekt?!?!

Ketu me poshte keni nje paraqitje me te zgjeruar te raportit te qeverise te Mbreterise se Hollandes! sb

— “Zbardhen arsyet, ja pse Holanda kërkon rikthimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë. Raporti i plotë

16:48, 21/08/2017

Policia dhe prokuroria holandeze këshillon rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë. Shtimi i bandave kriminale shqiptare mbetet kërcënim për shoqërinë holandeze, sipas këtij raporti.

Elementet kriminalë shqiptarë janë fuqizuar se tepërmi vitet e fundit në Holandë, dhe për ketë arsye Policia në bashkëpunim me prokurorinë Holandeze ka këshilluar Qeverinë për të pezulluar lëvizjen e lirë me Shqipërinë.

ABC Neës ka siguruar në një mënyrë ekskluzive raportin e plotë të Policisë Holandezë e cila përshkruan një panoramë të krimit të organizuar shqiptar në Holandë.

“Kriminelet shqiptarë shikohen si një kërcënim serioz për shoqërinë Holandeze pasi janë të implikuar në trafikimin dhe shitjen e kokainës dhe kanabisit, trafikimin njerëzor dhe pastrim parash. Roli i kriminelëve shqiptarë po forcohet, dhe ka marrë një rol prominent në Holandë. Ka një mbiprezence të madhe te shqiptarët në trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Një tjetër problem janë klandestinët shqiptarë, të cilët përdorin portet holandeze për të ikur ilegalisht në Angli. ”

Kjo mbështetet dhe nga një burim në Policinë Holandeze, që thotë se për momentin trafikantët e drogës dhe ata njerëzorë që përbëhen kryesisht nga shtetas shqiptarë, janë destinuar si rreziku më i serioz për rendin publik në Holandë.

Sipas Policisë, në vitet e fundit të paktën 5800 persona janë regjistruar në sistemin policor në lidhje me veprat penalë të kryera në territorin e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta. Shqiptarët janë të implikuar kryesisht në trafikun e drogës, trafikimin njerëzore si dhe pastrimin e parave.

Një faktor shqetësues i Policisë Holandezë është që në Shqipëri është relativisht e lehte të ndryshosh emrin dhe mbiemrin, gjë që sipas raportit është bëre nga rreth 700.000 në Shqipëri. Sipas raportit, kjo do të thotë që rreth 1 në 3 shqiptarë ka bërë ndryshime në identitet, gjë që vështirëson punën e Policisë në Holandë. Sipas raportit, përveç ndryshimit të emrit që mund të behët në një mënyrë legale në Shqipëri, ka dhe raste ku një person ka mundur të ndryshojë dhe atësinë dhe datëlindjen e tij në pasaportë, diçka që në asnjë vend nuk do të ishte e mundur.

Në raport përshkruhet se nga vëzhgimet e Policisë së Amsterdamit, shumë rrallë shihen shtetas shqiptarë që qëndrojnë si turistë legjitimë në Holandë. Pothuajse të gjithë shqiptarët që qëndrojnë në Holandë janë për shkak të pjesëmarrjes në veprimtari kriminale.

Raporti tregon se pas liberalizimit të vizave, puna e kriminelëve shqiptarë në Holandë është lehtësuar. Por, sipas raportit rritja e faktorit të krimit në Holandë është diçka e vitet e fundit dhe Qeveria e këtij vendi për këtë arsye duhet të marrë masa konkrete dhe të menjëhershme për të mos lejuar që krimi shqiptar të forcohet dhe stabilizohet struktualisht në Holandë. Për këtë arsye është kërkuar Qeverisë të pezullojë lëvizjen e lirë për shtetasit shqiptarë në zonën Schengen.