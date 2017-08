SOT PËRCAKTOHEN BILETAT E PARA NGA PLAY OFF, PËR NË GRUPET E LIGËS SË KAMPIONEVE

Mbrëmjen e sotme Uefa Champions League do të mësoje 5 skuadrat e para që do t’i bashkëngjiten klubeve të elitës në fazën e grupeve.

Ndër sfidat që do të luhen mbrëmjen e sotme spikat përballja mes francezve të Nis dhe Napolit të Elseid Hysaj.

Italianët vijnë të avantazhuar në këtë ketë përballje pas fitores 2-0 një javë me parë. Por edhe Nis e drejtuar nga tekniku zviceran Favre do të hedh në fushë një formacion, ku që nga minuta e parë nk do të mungojnë dy yjet e skuadrës Uesli Shnajder dhe Mario Baloteli.

Një ndeshje mjaft e luftuar pritet të jetë edhe përballja mes Olimpiakosit të Besnik Hasit dhe kroatave të Rjeka. Greket arritën të fitojnë vetëm në shtesë në sfidën e parë 2-1 por goli në fushën kundërshtare avantazhon shumë kroatët pasi me një rezultat 1-0 presin biletën për në fazën e grupeve.

Ndërsa një ndeshje tejet e lehtë në letër ka Sevilja në “Ramon Sanchez Pizuan” ndaj Bashakshehir pas fitores në Turqi në përballjen e parë 2-1. Ndërkohë përbllja mes Maribor dhe Hapoel Ber Sheva. Slloveneve u mjafton vetëm një gol në fushën e tyre për të arritur kualifikimin.