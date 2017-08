Ish-deputetja e PD: Rama me Shullazët e tij po kërcënon politikanë dhe akademikë

Ish-deputetja demokrate Albina Deda ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për kërcënimet ndaj akademikut Artan Fuga. Deda e quan Ramën, “Kryeshullazi i rrezikshëm” dhe shton se pas kërcënimit të deputetëve dhe akademikëve, tashmë po ngre stekën e kërcënimeve.

Ish-deputetja e krahason kreun e qeverisë me ish-kryeministrin e diktaturës Mehmet Shehu apo presidentin e Turqisë Erdogan.

Statusi i plotë

Edi Rama-Kryeshullazi i neveritshem por i rrezikshem!

Nuk meriton koment dhe as ka veshtiresi te perkthehet mesazhi kercenues ndaj Akademikut dhe filozofit te njohur Prof.Artan Fuga! Eshte e njejta formule e neveriteshme e kercenimit kriminal e ordiner te kundershtareve qe adapton gjate karrieres se tij politike Kryeshullazi Edi Rama.

Pasi me Shullazet e tij ai ka kercenuar deputete e akademike, gjyqtare e kundershtare politike tani ngre steken e kercenimeve bazuar ne keqperdorimin e fuqise qe i jep vota e droges dhe e baterdise elektorale te 23 Qershorit.

Edi Rama, pasi ka ironizuar mediat e zerat e lire mediatike, pasi ka etiketuar me fjalorin e ndyre te diktatures nacionalistet e martiret e ketij vendi, pasi ka fyer e perlyer figurat e opozites, pasi i eshte hakerryer si rrugaç ordiner gjithe pushteteve indipendente te ketij vendi kulmon me kete akt te denueshem te kercenimit te Akademikut natyrisht me perdorimin si gjithmone prej tij te botes se nendheshme te krimit.

Ky eshte nje rrezik e cenim fatal i sigurise kombetare per faktin fatkeq te pozicionit te tij si kryeminister i vendit. Modeli diktatorial i M.Shehut apo ai aktual i Erdogan duken se e perkedhelin psikiken e degraduar dhe trurin e tejdroguar te Edi Rames. Si ne çdo vend me rrugaçe si Shullazi merren policet, prokuroret dhe gjyqtaret ndersa me Kryeshullazin-Kryeminister duhet te merren ne unison te gjithe shqiptaret.