Brenda stadiumit të Strumicës, ku luhet dueli më i zjarrtë i eliminatoreve

Pamjet e stadiumit të Strumicës pak orë para fillimit të ndeshjes Maqedoni-Shqipëri. Ndryshe nga pjesa e jashtme e impiantit, që nuk ka asnjë lidhje me shprehjen “standard ndërkombëtar”, pjesa e brendshme e stadiumit përmbush kushtet minimale për një eveniment të kësaj rëndësie.









Sa i përket fushës, terreni është në kushte të shkëlqyera, ashtu si edhe tribunat e cila janë rregulluar me ndenjëse të reja enkas për duelin ën fjalë, pas dy portave janë ndërtuar me shpejtësi dy tribuna me skelet metalik.











Në një prej tyre do të sistemohen ultrasit e tifozerisë së Belasicës. Ata kanë vendosur që në orët e para të ditës një baner kushtuar idhullit të tyre, Goran Pandev, i lindur në këtë qytet. Ndërsa në tribunën tjetër pas porte do të pozicionet e gjithë tifozeria shqiptare.